Sébastien LAGACHE

Après 8 ans dans le domaine de la comptabilité et de la finance, dont 4 années en tant que maîtrise d'ouvrage au sein du Crédit Agricole Nord de France pour le compte du GIE Comète, j'ai intégré les équipes du pôle métier marketing, communication client et CRM toujours au sein de la même caisse régionale.



Après un accompagnement de la migration des caisses régionales sur le nouveau système d'information NICE réalisé avec succès, mon activité est :

- organiser et superviser l'accompagnement les experts métiers dans leur quotidien,

- de mettre en place de nouveaux processus après les avoir optimisés

- d'assurer la relation avec les prestataires éditiques externes et La Poste

- d'apporter mes compétences fonctionnelles aux chefs de projets lors de la phase de cadrage



Mes compétences :

Autonomie

Bureautique

Gestion du stress

Analyse fonctionnelle

Implication

Communication

Gestion de projet

Réactivité

Adaptation