Sebastien LAGNEAU

Madame, Monsieur,



Fort d’une expérience de quinze années dans la Supply Chain et issu de formation technique logistique, je me permets de vous adresser ma candidature spontanée pour un poste au sein d’une unité logistique.

Mes expériences professionnelles au sein de groupes industriels provenant d’activités différentes telles que pharmaceutique, automobile et aéronautique m’ont donné les clefs pour comprendre les exigences de ce milieu.

En effet, je souhaite proposer mes compétences et savoir-faire à un groupe ou une PME industriel.



Mes connaissances logistiques et mes expériences me permettent d’avoir une vision de la chaîne dans sa globalité tout en ayant pour cible la satisfaction des clients internes et externes.

Véritable facilitateur et animateur d’équipes durant 8 années à travers des postes tels que Responsable Logistique, Coordinateur Logistique atelier et actuellement Chef d’équipe me permettent de postuler sur des postes d’encadrement. Evaluer mes collaborateurs et mettre en place une politique de développement afin d’atteindre des objectifs communs au service représentent un de mes objectifs managériales.



De plus, mon implication à travers de projets transverses dans l’entreprise m’ont permis de faire évoluer des process, de rédiger des procédures et de surcroît d’optimiser les flux physiques au sein d’une unité de production. L’utilisation de techniques de conduite de projet et mes connaissances relatives aux démarches LEAN, KAIZEN m’assurent une expertise permettant l’attente d’objectifs.



Ma capacité d’adaptation, ma réactivité et mon enthousiasme constituent les points clé de ma personnalité. Volontaire et impliqué, je me tiens à votre disposition pour échanger sur les intérêts de mon profil.



Dans l’attente de votre réponse, je vous prie d’agréer Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.



Cordialement,

LAGNEAU Sébastien



Mes compétences :

Créativité

Rigueur

Fédérateur

Management

Réactivité

Autonomie professionnelle

SAP R/3

Kaizen

Gestion de la relation client

Démarche Lean

Overhead Cranes

Audit

Conflict Resolution

Continuous Improvement

Microsoft Visual Studio.NET

Microsoft Excel

SAP