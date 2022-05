Sébastien LALLE

La société UP-AGENCEMENT intérieur & Les CUISINES GAMOND de COMBRONDE, est spécialisée dans l'aménagement d'espace pour les particuliers et les professionnels, avec une spécificité dans l'aménagement pour les PMR (personnes à mobilité réduite).

Nous vous proposons un large choix de meubles de cuisine et salle de bain, d'électroménager de toutes marques. Nous vous proposons un service clé en main de la conception à l'installation.

Un show-room de 150m2 est à votre disposition au 58, boulevard Etienne Clémentel 63460 COMBRONDE.

Pour prendre rendez-vous : 06 37 61 17 92 ou 04 73 97 18 05.

Nous vous accompagnerons sur vos projets de décoration, et architecture intérieure.

Un seul interlocuteur pour tout gérer..., c'est simple, reposant et vous évite du stress.



Vous avez envie de changements, besoin d'idée...



Prenons le temps de nous rencontrer : notre rôle est de vous aider dans la mise en forme de vos projets, de vous montrer de nouvelles perspectives, de nouveaux matériaux et plus encore.



La décoration, un luxe accessible à tous...



Aussi, pour vous aider dans la mise aux normes accessibilité de votre établissement, de votre hôtel, de votre restaurant, de votre commerce ou de votre cabinet.

Nous sommes habilités à faire pour vous le diagnostic accessibilité et vous aider dans les démarches administratives.



Retrouvez-nous sur : http://www.up-agencement.com





Mes compétences :

Bricolage

Décoration d'intérieur

VENTE B to B

Conseil

Immobilier

Architecture

Décoration

Matériaux

Cuisine