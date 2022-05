Sébastien LAM

Suite à des études en mathématiques, informatique et management, je me tourne actuellement vers une spécialisation en finance qui représente pour moi un secteur intéressant et porteur.



De plus, ma passion pour l'Asie et plus particulièrement pour le Japon m'a poussé à tenter l'expérience internationale au Japon pour ma dernière année de formation.

Cette formation sera axée fortement sur l'étude des marchés financiers et ceci afin de compléter ma formation initiale plutôt technique.



J'espère par tous ces efforts que je pourrais mieux appréhender les problèmes multi-culturels (France, Anglais - ayant passé pret de 7 mois à Londres, Chine - mes origines et Japon).



Mes compétences :

Banque

Japon

Linux

International

SQL

Informatique

Java Platform

Finance

Oracle

Asie