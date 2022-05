Sébastien LAMIELLE

Issu du monde de l'hôtellerie/ restauration, et après une carrière de 12 ans au poste de responsable de bar, j'ai choisi de ré-orienter mon activité dans un secteur en pleine expansion.

Actuellement en reconversion professionnelle, je suis une formation professionnelle qui me délivrera le titre de Technicien Supérieur de Maintenance Informatique et Réseaux (TSMIR) de niveau 3.



Mes compétences :

Android

iOS

Windows 2000 Pro

Wi-Fi

VPN

TCP/IP

SQL

Personal Home Page

PC Hardware

PC Anywhere

Microsoft Windows XP Professional

Microsoft Windows Vista

Microsoft Windows NT > Microsoft Windows NT 4.x

Microsoft Outlook

Microsoft Exchange 2010

Microsoft Exchange 2003

Linux Debian

LAN/WAN > WAN

LAN/WAN > VLAN

LAN/WAN > LAN

HTML

FTP

Dynamic Host Control protocol

Domain Name Server Protocol

Cisco Switches/Routers