Jean-Guillaume BRETAGNE

A travers mes différentes expériences, j’ai eu la responsabilité de différents bars, restaurants et collaborateurs. Je suis passionné par la vente, la formation et gestion du personnel. Autodidacte, mon domaine de compétences est très varié.



J'aime travailler en groupe et crois fermement à l'esprit d'équipe. Je fais mon travail avec passion et essaie toujours d’instaurer une bonne ambiance au travail. Mes points forts sont ma fiabilité, ma persévérance, ma polyvalence et ma ferme détermination à atteindre mes objectifs.









Mes compétences :

Vente

Accueil

Formation professionnelle

Hôtellerie-Restauration

Média

Marketing

Organisation

Fiabilité

Persévérance

Pédagogie

Communication