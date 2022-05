Sebastien LARDEUX

Http://vimeo.com/82375491



Pendant une semaine, le réalisateur Matthieu Boivineau a suivi 10 professionnels français de l'Institut pour jeunes aveugles de Monteclair en mission au Burkina Faso, à Ouagadougou. Ils vont y formés près de 50 éducateurs africains aux différentes techniques pour le soutien et l'aide aux enfants déficients visuels. Formation à l'informatique adaptée, aide à la vie journalière, transcription, locomotion...



Kekeli Djama est un projet porté par la Mutualité Française Anjou Mayenne, avec le soutien de la Fondation Macif et de la Région Pays de la Loire.



Un documentaire réalisé par Matthieu Boivineau (Cadre et montage : Matthieu Boivineau)