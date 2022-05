20 ans au service de la construction, de la fondation du projet à la réception de travaux. Je propose mes services pour la réalisation de plans et métrés, pour le chiffrage et le suivi de chantier, la réalisation d'études pour professionnels et particuliers.



Mes compétences :

Étude de prix

Suivi de chantiers

Management opérationnel

Recherche de partenaires