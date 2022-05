Sébastien LAUFERON

Après plusieurs années à exercer des fonctions commerciales opérationnelles dans le domaine des énergies renouvelables et de la climatisation, j'ai mis à profit mon expérience des produits, des techniques d’installation et des besoins de la clientèle dans le cadre d’une fonction orientée vers la technique et le marketing. J'occupe actuellement un poste de responsable marketing produit au sein d'un groupe international acteur majeur du marché de la réfrigération commerciale. Mes fonctions m’amènent à manager une équipe multiculturelle en support d’une force commerciale présente dans le monde entier et en anticipation des besoins clients permettant de pérenniser la stratégie des développements produit de l'entreprise.



Mes compétences :

Aérothermie

Climatisation

Énergies renouvelables

Géothermie

HVAC

Pompes

Pompes à chaleur

eLearning

3D

Adobe Photoshop

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Windows

Microsoft Word

SAP