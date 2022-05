Sébastien LAULAN

Je viens de créer en Avril 2013, la SAS TOITURE 33, agence en franchise du réseau ATTILA Système (Array) spécialiste de la réparation et de l'entretien des toits. La zone d'intervention de l'entreprise est l'agglomération Bordelaise.

En franchissant cette étape de la création d'entreprise, je viens de réaliser un rêve qui me porte depuis toujours. Mon objectif est maintenant d'assurer le développement du concept ATTILA dans le département de la Gironde et de montrer l'importance de la réparation et de l'entretient des toitures, pour assurer la longévité de celle-ci.

Attila systeme est le seul réseau organisé en France dans la réparation et l'entretien des toitures, à destination des entreprises, collectivités, particuliers.



Ses atouts : Technicité, réactivité, sens du service

Vous avez un Problème sur vos toitures, besoin d’un conseil, n’hésitez pas à me contacter





Mes compétences :

Formateur

Audit

Management d'équipe

Kanban

ERP

Chef de projet

Lean six sigma

Supply chain

Lean Manufacturing

MANAGEMENT

PRODUCTION

LOGISTIQUE