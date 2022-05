Sébastien LAURENT

Apres pratiquement 19 ans dans la Marine nationale, j'ai choisi de me reorienter.

Pratiquant à titre personnel la menuiserie, ayant fait mon enfance sur une île de méditerranée (île de Port-Cros) où j'ai été baigné dans le milieu du nautisme, je me suis orienté tout naturellement vers la menuiserie nautique. Dans ce but, j'ai suivi une formation au sein de l'AFPA d'Auray.



Mes compétences :

Ébéniste

Installateur

Menuiserie

Menuisier

Menuisier Ebéniste

opérations spéciales

Poseur