Sébastien LAUSSINOTTE

Issu d’un cursus général (Bac ES), j’ai poursuivi mes études afin d'obtenir un BTS Assistant de gestion PME – PMI, que j'ai réalisé en alternance.



Pour étoffer mon diplôme, je me suis orienté vers les ressources humaines et j'ai obtenu la licence « Chargé des RH » (niveau Bac +3).



Les RH m’attirent car j'ai pu acquérir des connaissances théoriques et pratiques sur l'ensemble des domaines RH.

Les branches d'activités qui m’intéressent sont principalement l' administration du personnel, le recrutement, la formation.



Mes expériences professionnelles ont renforcé ma motivation à travailler dans le secteur des ressources humaines.



A travers les missions que j'ai accompli, j'ai pu développer un certain nombre de savoirs-faires dans l'administration du personnel, le recrutement ou encore la formation.



Mes compétences :

Gantt Projet

GLPI

Pack Office

Open ERP

Ciel compta

Ciel Paye

Anael

GTA