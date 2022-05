Sébastien LE COCQUEN

Ingénieur diplômé de l’ECAM de Rennes en 2006, je suis Chef de projet systèmes d’informations au sein de la société Capgemini Ouest depuis Mai 2008. Je suis rattaché à l’agence de Brest qui compte 115 personnes. Sa clientèle est essentiellement située sur les secteurs de la recherche maritime, de la construction navale, de la Banque assurance ou des télécommunications.



J’interviens depuis presque trois ans sur le système d’information technique de notre client, en qualité de responsable de Pôle Support. Le système d’information pris en charge se compose de près de 25 applications. Dans un contexte d’évolution fonctionnelle permanente et de contrainte opérationnelle, je supervise une équipe deux personnes sur trois de ces applications qui constituent l’outil de maintenance de notre client.

Rapidement, l’expérience acquise à ce poste m’a permis d’évoluer vers une activité d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour le compte du service de maintenance corrective et évolutive.

Proche des équipes de notre client, je suis aujourd’hui le relais entre les utilisateurs du système d’informations et la maitrise d’œuvre. Au cours de ces 3 années, j’ai fais évoluer mon poste et je reçois désormais des sollicitations sur des actions de recette par cette même cellule et participe aux analyses fonctionnelles. Je suis l’interlocuteur principal du chef de projet.



Mes qualités d’analyse me positionnent au cœur de la détection de nouvelles activités. J’interviens depuis l’expression du besoin client à la proposition commerciale jusqu’à la mise en place des actions de réalisation et de suivi.

Je collabore avec le chef de projet de la prestation de support à l’animation des réunions client. Je suis le garant des formations de mon équipe technique et de l’application des processus de travail.



Mes qualités relationnelles et décisionnelles, mes capacités d’analyse et d’organisation ma bonne compréhension de la technique ainsi que mon intérêt pour la communication et les nouvelles technologies m’ont permis une collaboration étroite et fructueuse avec mes précédents collaborateurs.



Mes compétences :

Gestion de projet

Intégration

Management

Management d'équipes

MOA

PDM

PDMLink

PLM

Qualité

Support

Système d'Information

Technique

Test

Validation

Windchill