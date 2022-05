Sébastien LE FOURNIER

Diplômé de l'Université Paris Dauphine en Master 2 Gestion de Patrimoine (formation pluridisciplinaire sélective axée sur la gestion d'actifs patrimoniaux (conseil, arbitrages), la finance et la fiscalité) et de l'Université Bordeaux IV (licence économie gestion et management), j'applique actuellement mes connaissances techniques et pratiques au sein de la Banque Privée du Crédit Agricole.



Bonne compréhension des enjeux de l'environnement bancaire (banque de détail, banque privée et banque d'investissement). [Conception / Conseil / Commercialisation].



Proactif, mobile et volontaire, je souligne également mon grand intérêt pour le Private Equity ainsi que pour les problématiques patrimoniales complexes (dirigeants d'entreprise, entrepreneurs, sportifs professionnels etc.).



Spécialités : Gestion de Patrimoine, Finance, Fiscalité, Droit, Marketing financier.



Mes compétences :

AMF