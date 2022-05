Sébastien LE GALL

Dans le cadre de mes activités de recherche, je m'intéresse à l'analyse des stratégies de localisation des entreprises multinationales et plus globalement à la nature du rapport que les entreprises nouent au territoire.

Mon activité d'enseignement renvoie à l'analyse stratégique, au management international, à l'analyse économique.

En tant que responsable du pôle RH, je souhaite également développer le réseau des étudiants, anciens et actuels. J'invite donc chaque étudiant à nourrir ce réseau et contribuer à son développement.