Après 20 ans d'expérience professionnelle en tant que salarié dans différents domaines : techniques et commerciaux , j'ai acquis des compétences dans le management d'équipe, dans le domaine commercial (commercialisation de matériels et de services ), et dans le suivi de prestations de services auprès des entreprises.





Mes compétences :

Management

Négociation commerciale

Services

Agroalimentaire