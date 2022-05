Sébastien LE MEUR

De formation ingénieur mécanique, j'ai débuté au sein d'une PME, sous-traitant dans la tôlerie fine et l'usinage, mais aussi fabricant de produits didactiques.

J'ai poursuivi en bureau d'études dans le secteur électronique, puis dans l'aéronautique au sein du groupe SAFRAN, en tant qu'ingénieur BE puis chef de projet.



Après 3 ans de management transversal, j'ai désormais évolué vers le management direct en tant que responsable bureau d'études mécanique au sein d'une PME.



Rigueur, autonomie et polyvalence m’ont permis de m’adapter rapidement et de réussir mes projets dans le respect des coûts, délais, et de la satisfaction client.



Mes compétences :

Conception

Mécanique

Tôlerie

Aéronautique

CAO

Gestion de projet

Microsoft Office 2010

Microsoft Project

Analyse de risque