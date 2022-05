Sebastien LE MORVAN

DELMAS (Groupe CMA-CGM) Armateur, Transport maritime (2006-Actuellement)



Contrôleur de gestion :



Sous la responsabilité du directeur du contrôle de Gestion, produire et analyser les

données comptables et de gestion nécessaires à l’établissement des résultats mensuels (reporting), des arrêtés comptables et au suivi budgétaire soit :



- Estimer les recettes et dépenses pour l’établissement du résultat mensuel.

- Contrôler les processus d’estimation des charges dans les services opérationnels.

- Calculer les provisions de charges/produits au moment des arrêtés et préparer les dossiers pour les

Commissaires aux comptes.

- Assurer les contrôles d’imputation et les éditions périodiques de documents comptables.

- Préparer le budget et les états de synthèse périodiques ainsi que réalisation d’études particulières.

- Réaliser des analyses d’écarts sur budget.

- Réaliser des statistiques et le suivi des indicateurs lignes.



DELMAS (Groupe BOLLORE) Armateur, Transport maritime (2001- 2005)



Contrôleur financier :



Sous la responsabilité du directeur financier, produire et analyser les données

financières nécessaires à l’établissement des résultats mensuels (reporting), des arrêtés comptables et au suivi budgétaire soit :



- Réaliser le reporting financier mensuel de la holding et de ses filiales.

- Assurer le suivi du BFR (besoin de fonds de roulement) de la holding et de ses filiales.

- Consolider les données et communication au top management.

- Contrôler les conventions de trésorerie avec les filiales (remontée des excédents de cash).

- Réaliser des analyses d’écarts sur budget.

- Préparer le budget et des états de synthèse périodiques ainsi que réalisation d’études particulières.



Mes compétences :

Finance