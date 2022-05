Sebastien LE MOULEC

J'assure la gestion et le développement d'unité de production et de conditionnement Agroalimentaire depuis plus de 20 ans.



Ce parcours de manager opérationnel m'a permis de développer mon expertise des processus, ma capacité à donner du sens à l'action, à fédérer les équipes vers un objectif de performance.



Par cette approche globale des enjeux de l'entreprise,intégrant communication et dialogue social, j’ai pu obtenir une efficacité accrue des équipes et des gains conséquents.



Je souhaite m’associer durablement à une entreprise ambitieuse, et être acteur de la création de valeur.



Mes compétences :

Lean Manufacturing

GPAO

Flux tendu

Leadership

Supply Chain

TPM

Ordonnancement

Management

Planification

ERP