Sébastien LEBRETON

Après des études spécialisées en finance ( MSG puis DESS Finance et contrôle de gestion), je suis rentré en 2002 chez Thomson.

J'ai tout d'abord occupé un 1er poste d'assistant reporting au sein du coporate finance. J'avais des fonctions d'administration de système de reporting.

Puis je suis passé sur le périmètre europe des produits Audio/Video et accessoires. Je procèdais au reporting et la consolidation du compte de résultat et du bilan.

J'occupe aujourd'hui le poste de controleur de gestion achats pour la divions Grass valley ( equipements video pour professionnel) et IPS/VNS ( modem ADSL et téléphone)