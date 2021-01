Sébastien LECLÈRE

Professionnel des télécommunications avec 11 d’expérience dans la gestion et la livraison de plateformes et de services à valeur ajoutée innovants, dans un cadre international





Après avoir travaillé pendant plus de 2 ans en tant qu'ingénieur opérations, ayant la charge de la plateforme VoIP de Jet Multimedia, leader dans les services téléphoniques pour entreprises sur le marché espagnol, j'ai ensuite occupé le poste de chef de projet international pour Myriad Group, entreprise majeure dans le secteur des services à valeur ajoutée pour opérateurs de téléphonie mobile.



En tant que seul représentant de mon entreprise dans la partie nord de l’Amérique du Sud, j'ai géré avec succès la livraison de plusieurs plateformes et d'une grande quantité de services pour des opérateurs majeurs dans la région (Movistar, Orange), et ce pendant 2 ans et demi.



Je suis maintenant de retour au principal bureau français de Myriad, au sein du service R&D du département "SubData" (USSD & SMS). Après 1 an passés à conduire différents projets, définir feuilles de route et priorités de de développement, je dirige maintenant tous les projets de développements d'une équipe internationale.



Dynamique, autonome, apprenant rapidement et doté d'un très bon contact client, je suis toujours motivé par de nouveaux projets et objectifs.



Mes compétences :

Engineer

VoIP

GSM

Mobile Applications

Telecommunications

USSD

Customer facing activities

VAS

International project management

IP