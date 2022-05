Sébastien LEGAT

Diplômé en juin 2013 de l'Ecole Nationale Supérieure de l'Eau, l'Energie et l'Environnement (ENSE3 - Grenoble-INP), j'ai suivi une formation sur l'ingénierie de l'énergie électrique avant de me spécialiser dans les systèmes électroniques embarqués dans les transports.

Cette école m'a enseigné les domaines de l'électrotechnique à travers la conversion de l'énergie, l'automatisme, la modélisation et la commande de réseaux embarqués BT et MT mais également à travers l'électronique de puissance et la conception hardware et software de cartes électroniques.

Je travaille actuellement au sein du bureau d'étude de Soprano Industry à Vaulx-Milieu (38).

Je suis ingénieur développement en électronique. Je conçois et développe des cartes électroniques et automates en environnement contraint dans le domaine de la climatisation.



Mes compétences :

Gestion de projet

Réalisation d'un cahier des charges

Conception de matériels électriques

Conception de cartes électroniques

Électrotechnique

Instrumentation

Automatique

Langage C

Réseaux électriques

Électronique de puissance

Électronique numérique/analogique

Matlab/simulink

Réseaux d'alimentation

CAO

Smartgrid

Surveillance et diagnostic

Modélisation et commande

Conversion de l'énergie