Sébastien LEGAY

J'ai crée mon entreprise de Plomberie Générale ITS Côte Picarde, basée à FRIAUCOURT. J'interviens dans un secteur situé entre Dieppe, Abbeville et Saint Valéry sur Somme.»



Je suis à votre service pour vous apporter la meilleure prestation, mon professionnalisme, mon expérience, et des prix compétitifs.



Je pratique tout type d'intervention concernant votre chauffage gaz, votre chauffage fioul, vos installations en énergies renouvelables, vos installations sanitaires et salles de bains ainsi que les dépannages sur les chaudières de toutes marques et sur vos installations sanitaires.



Mes compétences :

Bois

Chauffage

Chauffagiste

Energie

PAC

Plancher chauffant

Plombier

Plomberie