Sébastien LEGRAND

J'ai intégré le groupe JEI en fevrier 2014 en tant que Technicien Informatique.

Les sujets communication, interne ou externe, sont devenus de plus en plus important pour le développement et l'image du groupe. La Direction m'a donc proposé d'en prendre la responsabilité.

Cette évolution me permet aujourd'hui d'acquérir de nouvelles compétences telles que la création de sites Web, de plaquettes commerciales, de cartes de voeux électroniques ou encore l'évolution de notre Intranet.



Mes compétences :

Maintenance informatique

Téléphonie mobile

Communication visuelle

Création de site web