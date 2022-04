Alexandre DASSONVILLE

Titulaire d'un DUT Statistique et Traitement Informatique des Données, j'ai connu ma 1ère expérience chez Bourdais (racheté par la suite par CBRE) en qualité de gestionnaire de bases de données.

Passionné par le domaine de l'immobilier d'entreprise, j'ai progressivement affiner mes connaissances et mes compétences pour devenir chargé d'études spécialisé sur le marché du bureaux dans un 1er temps, puis sur le marché de la logistique dans un 2nd temps.



L'immobilier logistique a fait naitre en moi une réelle passion pour les métiers des logisticiens qui m'a Conduit à suivre, pendant un an de congés sabbatique, un DUAP en Gestion Logistique à l'université de Nancy.



Depuis 2010, je suis devenu consultant immobilier sur le marché du Havre où je m'occupe de la partie transactionnelle sur les opérations tertiaires et logistiques.



Mes compétences :

Statistique

Marketing

Qualité

Logistique

Immobilier