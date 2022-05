Sébastien LELIEVRE

Au départ de l’ouest de la France, je suis avant tout un créatif, passionné et rigoureux, qui a su développer de réelles compétences, via différents réseaux en province et sur Paris, depuis plus de trois ans.



Suivant vos besoins, je vous mets en avant sur des réseaux ciblés en amont, et j'élabore avec vous une ou des stratégies de communication en lien avec différents médias traditionnels et numériques.



Contactez-moi pour que nous élaborions ensemble un devis et quel que soit votre budget, nous trouverons ensemble la solution.



“Vous avez besoin de faire parler de vous, de votre contenu et de votre activité, c’est mon métier.”

"CONFIEZ-MOI VOTRE COMMUNICATION !!!"



Mes compétences :

Efficacité individuelle et collective

Synthèse et reporting

Outils de Recherche d'Information