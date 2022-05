Sébastien LEMAN

Je suis actuellement en mission à Oxylane (depuis octobre 2012).

Intégré à l'équipe projet EWM, j'interviens en tant que Consultant SAP SCM confirmé / EWM débutant. L'objectif du projet est d'installer et de paramétrer le module EWM sur le système ECC existant.



Mes tâches sont diverses et vont de l'analyse du besoin fonctionnel au paramétrage des systèmes ECC et EWM, ainsi que la gestion des flux de communication entre les 2 systèmes, et avec les systèmes externes.



Mes compétences :

Adobe Interactive Forms

Sap sd

Web Dynpro

ABAP

IOS development

SAP

IOS

Informatique

IPad

Consultant

International

Ingénieur

IPhone

SAP MM

Retail

SAP HANA