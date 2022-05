Sebastien LENTI

Formations :

2010 - Formation Trimble et Geo-lux (INEO Suez , Pont Saint Esprit-30)

- Formation Eclairage Public et low carbon (INEO Suez, Villeurbanne-69)



2009 - Formation Etude d’ouvrages aériens HTA 20 KV avec l’ IFSME (INEO Suez, Saint Afrique-12)



2008 - Formation sur la norme C14100 avec l’ IFGC (INEO Suez, Valence-26)

- Formation Etude d’ouvrages aériens Basse Tension avec l’ IFSME (INEO Suez, Saint Afrique-12)



2007 - Habilitation électrique, H0/B0 (V) avec le CEFTIC (INEO Suez, Pierrelatte-26)



2006 - Licence Professionnelle Elaboration des Matériaux, Instrumentation et Process (IUT, Nimes-30).



2005 - BTS Mécanique Automatisme Industriel (Lycee Jean Baptiste Dumas, Alès-30).



2003 - Baccalauréat Sciences des Techniques de l’Industrie, Génie Electrotechnique(Lycee les Eyrieux,Bagnols/Cèze30).

- Habilitation électrique, B1V (Lycée les Eyrieux, Bagnols/Cèze-30)





Expériences professionnelles :



2007 à 2010 INEO Suez - Agent d’étude à la création et le renforcement de réseaux électriques, aériens et souterrains, Haute Tension, Basse Tension, France Telecom, Fibre Optique et Eclairage Public. Responsable Etude client pour les lotissements, le SMED30, la CCEP, ainsi que GDEP de la CCEP (3.5 ans, Pont St Esprit)



2007 - La Poste - Facteur (1 mois, Bagnols sur Cèze

- Berlidon - Technicien de maintenance (3 mois, l’Ardoise-30).



2006 - Owens Corning (Fiberglass) - Technicien de maintenance (4mois, l’Ardoise-30).

- Resoltech - Recherches et réglages sur un banc d’essai feu et essais en laboratoire (Stage 4 mois, Eguilles-13).



2004 - Merlin Gérin - Technicien de maintenance(Stage 2 semaines, Alès-30).

- SNR Cévennes - Conversion de programme en langage PL7.2 ou PL7.3 en langage PL7.PRO(Stage 6 semaines, St Privat des Vieux



2001 à 2004 - Entreprise Bazalgette - Manœuvre en maçonnerie et terrassement (Saisonnier, Fontaréches-30)





Informations complémentaires :



Maitrise les logiciels :

Camelia (Calcul réseaux électrique) - Caneco, Geo-lux (Eclairage Public) - Visual Basic, PL7.2, PL7.3, PL7.PRO, HP Vee (Automatisme) - Inventor, Solid Works, Pro ingénieur, AutoCAD (Dessin 2D-3D) - See electrical, See 3000, Eras (Schema électrique) - Word, Excel, Power point (Windows)



Matériels : - Théodolites, Mesureur de terre, Clisimetre, Trimble (De relevée)

- Le viscosimètre, le densimètre, le kinetech et le trombomat (De laboratoire)



Langue : Anglais et Espagnol (Connaissance)