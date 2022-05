Dynamique et plein d'énergie, j’occupe actuellement le poste de directeur de magasin. Mon objectif : accompagner l'équipe de vente vers la réussite et la booster pour atteindre ses objectifs. Cela en développant les indicateurs commerciaux et en ayant une surface de vente attractive.



Mes compétences :

Conseil client

Prêt a porter homme

Vente

Merchandising