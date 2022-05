Sébastien LEROY

Technicien Spécialisé Qualité au sein de W.R. Grace depuis déjà plusieurs mois, je suis formé sur tout

ce qui touche à la qualité, que ce soit ce qui entoure les contrôles routiniers (métrologie, mise à jour et création de méthodes...) ou ce qui lui est lié (audits, supplier complaints, customer complaints...). Je suis maintenant à la recherche d'un poste à plus haute responsabilité, qui me permettrait de m’impliquer dans le développement d’une entreprise. Mature et expérimenté, je suis prêt à relever le challenge que propose un poste de responsable contrôle qualité.



Je suis conscient des tâches qui incombent à ce poste ; telles que la prise en charge des réclamations

clients, établir de bonnes relations professionnelles avec eux, être capable de répondre aux non-conformités et mettre en place des actions correctives, d’avoir à gérer les procédures internes, de participer aux formations qualités du personnel du site, et prendre part aux décisions liées au future de l’entreprise ; je pense avoir les qualités requises pour assumer ces responsabilités.

Tout d’abord, étant quelqu’un de sociable et à l’aise à l’oral, on m’a toujours fait confiance pour la prise

en charge des réclamations clients et des réclamations fournisseurs et ceci même lors de mon expérience professionnelle aux Etats-Unis.

Ensuite, formé sur différentes normes ISO et aux BPF et BPL, j’ai écrit plusieurs SOP’s, ce qui me

donne une bonne connaissance des procédures et ainsi une aisance pour les appliquer. Je peux ainsi agir efficacement face aux non-conformités et ai les bons outils à ma disposition pour entreprendre des actions correctives efficaces.

Enfin, j’ai déjà formé de nombreuses personnes sur l’utilisation de matériels technologiques et sur la

mise en place de nouvelles procédures, et je participe toujours activement dans la vie de l’entreprise.

Mes expériences professionnelles, gages de ma mobilité, et mes qualités relationnelles m'ont permis de développer de bonnes capacités d’adaptation dans un milieu étranger et de pouvoir répondre rapidement aux exigences du poste ; mais aussi de parler couramment anglais. Cette capacité d’adaptation, mes connaissances, mes expériences personnelles et professionnelles, mon charisme, sont chacune des raisons qui font que mes propositions sont écoutées et mises en application. Toutes ces qualités étant celles d’un bon Responsable Contrôle Qualité.



Mes compétences :

Assurance qualité

Rhéologie

Chimie analytique

Contrôle qualité

Recherche

Chimie

Microbiologie

Gestion de projet