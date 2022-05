Sébastien LEROY

De formation niveau BTS, Hôtellerie Restauration, j'ai 20 années d'expériences en tant que Responsable en Restauration Collective dans la Santé Médico-Social.

Autonome, ayant de réels qualités managériales et une grande aisance relationnelle, je fais preuve d'anticipation, d'analyse et de rigueur dans la gestion de centres de profils, afin d'atteindre les objectifs qualitatifs et économiques fixés.

Chargé de missions opérationnelles, je maîtrise les processus et méthodes liés à cette activité. J'accompagne et développe les compétences de mes équipes dans leur mission en tant que Formateur HACCP/PMS, Tuteur CQP et Auditeur interne.



Mes compétences :

Gestion Sanitaire - PMS - HACCP

Animation de formations

Gestion budgétaire

Management

Gestion de la relation client

Approvisionnement et achats

Relations sociales

Accompagnement