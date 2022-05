Sébastien LESNÉ

Chargé de mission floristique au MNHN de 2002 à 2010, j'ai par la suite créé OrchiFlor, une microentreprise individuelle indépendante spécialisée dans l'enseignement en botanique et biologie végétale, dans l'organisation de conférences et de sorties botaniques, ainsi que dans la consultance en expertises flore.



Je suis titulaire de deux BTS (Aménagements Paysagers et gestion et Protection de la nature).



Spécialiste des orchidées tempérées, je suis l'auteur de plusieurs publications:



- Lesné S., 2015. « Complément aux observations d'orchidées dans Paris (période 2011-2014) », L’Orchidophile N°205 : 149-154



- Lesné S., 2014. « Discussion autour du statut taxonomique d’Ophrys corsica Soleirol

ex G.Foelsche & W.Foelsche », L’Orchidophile N°200 : 9-14



- Lesné S., 2013. « Évolution des populations d’orchidées sauvages à Paris. » Le Biodiversitaire N°5, ODBU, Conseil général de la Seine-Saint-Denis : 30-33



- Machon N. & alt., 2012. « Sauvages de ma rue. » Guide des plantes sauvages des villes de France. Le Passage, Paris, Vérone : 416 p.



- Lesné S., 2012. « Proposition d'une clé de détermination à l'état végétatif des genres d'orchidées de la flore de France métropolitaine », Bulletin de la Société Botanique du Centre-Ouest, Tome 42 : 3-22



- Lesné S., 2011. « Les Orchidées patrimoniales de France », Le Monde des Plantes N°501 : 21-26



- Machon N., Muratet A., Lesné S., Motard E., Machon D., 2011. Sauvages de ma rue. Guide des plantes sauvages des villes de la région parisienne. Le Passage, Paris, Vérone : 256 p.



- Lesné S., 2010. « De nouvelles observations d’orchidées sauvages à Paris », L’Orchidophile N°187 : 259-266



- Lesné S. & alt., 2009. « Les Orchidées Sauvages de Paris », Editions QUAE (Collection Guide pratique), Gap : 136 p.



- Lesné S., 2007. « Classification des Orchidées ». In Inforets [En ligne]. http://inforets.free.fr/article.php3?id_article=282 (Page consultée le 9 avril 2009)



- Atelier Parisien d’Urbanisme (APUR), 2006. « Atlas de la Nature à Paris », Le Passage, Paris : 288 p.



- Lesné S., 2006. « Flore orchidologique de Corse : Observation de Anacamptis longicornu (Poir.) Bateman, Pridgeon & Chase », Le Monde des Plantes N° 490



- Lesné S., 2005. « Une orchidée spectaculaire en Corse » : Ophrys ciliata Bivona-bernardii », Le Monde des Plantes N°487.



Mes compétences :

Inventaires naturalistes

Botanique