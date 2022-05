Sebastien LETAILLEUR

Je suis un passionné d'électronique et d'informatique qui baigne dans ce domaine depuis l'age de 3 ans. Toujours à la recherche des technologies les plus à la pointe, ce métier est pour moi une passion. Mon cursus en apprentissage m'a permis d’être plongé dans les problématiques des entreprises et de prendre rapidement en compétence et en confiance en moi.



Mes compétences :

Datacenter

MySQL

Administration de bases de données

Fortinet

Centreon et Nagios

Nginx

Apache

Linux Redhat

Debian