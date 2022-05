Sébastien LHOMMEDÉ

De formation supérieure en droit de l'aide sociale, je dispose de solides connaissances sur la réglementation et le fonctionnement spécifique de l'aide à domicile et du champs de l'autonomie (personnes âgées et personnes en situation de handicap).



Responsable de la préparation et du suivi budgétaire pour deux directions à vocation sociale (autonomie et enfance), j'assure le suivi et le pilotage de projets de modernisation et propose un accompagnement au changement.



Mes compétences :

Capacité d'adaptation

Esprit de synthese

Esprit de synthese et d'analyse

Esprit de synthèse et d’analyse

Force de proposition

Méthodique

Négociation

Qualités relationnelles

Synthèse

Travailler en équipe

Ressources humaines