Sebastien LIBERGE

Les achats sont des axes importants d'amélioration des marges... mais ils ne sont pas l'affaire d'un seul homme, mais d'une équipe... et ils doivent sans cesse s'expliquer pour obtenir l'adhésion de tous...





Mes compétences :

Marque De Distributeur

Marketing opérationnel

Gestion des achats

Management transversal

Négociation achats

Compte clé

Vente B2B

Approvisionnement et achats

Gestion des stocks et entreposage

Management opérationnel

Réalisation Catalogue promotionnel

New Business Development

Animation d'équipe

Animation de réseaux

Inventaire

Gestion des stocks