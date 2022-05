Sébastien LIBIS

Diplômé de l'ESTACA (École Supérieure des Techniques Aéronautiques et Constructions Automobiles), école d'ingénieurs qui m'a permis d'enrichir et d'affirmer mes connaissances concernant le domaine automobile, domaine qui m'a toujours passionné.



J'ai choisi la spécialité Confort Auto, qui allie le domaine de l'Acoustique Vibratoire et de la Dynamique Véhicule.

Mon objectif est de devenir ingénieur d'essais dans ce dernier domaine et plus particulièrement au département des Essais.



Je recherche un CDI pour fin 2012/début 2013 dans le domaine de la dynamique automobile.



Mes compétences :

Dynamique & investie

Communication

Acoustique vibrations bruit

Management de projet

Dynamique Véhicule

Ingénierie

Automobile

ACV

Acoustique