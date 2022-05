Sébastien LOHOU

Diplômé d'un Bac+2 en Management, j'ai acquis une expérience de commercial-terrain très enrichissante. Passé par plusieurs entreprises, j'ai su comprendre et m'adapter à une clientèle de particuliers et de professionnels.



Je suis actuellement Attaché commercial B to B chez Europcar France.



Sur Paris intra-muros, je suis en charge du suivi et du développement d'un portefeuille de comptes Sociétés (PME, Grands Comptes), et surtout de la prospection de nouveaux clients sur un marché très concurrentiel.



Nous apportons à nos clients des conseils et des solutions à leurs problématiques de mobilité.



Mes compétences :

Vente

Développement commercial

Marketing

Communication

Management

Internet