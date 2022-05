Sebastien LONGEPE

Mon expérience en agro-alimentaire depuis 25 ans m'a permis d'acquérir une solide expérience dans l'encadrement d'équipes.

L'évolution relativement importante dans la société dans laquelle je suis actuellement, depuis maintenant 20 ans, m'a laissée l'occasion de structurer et d'organiser le site de production ainsi que la plate forme logistique, ceci dans l'objectif d'optimiser les différents services tout en ayant une vision sociale du système.

J'ai mené avec mes collaborateurs des projets transversaux comme la GPAO, le MES, les certifications ISO et IFS, le management visuel qui sont essentiels dans l'agro-alimentaire.

Dans le cadre de ma mission de Directeur industriel j'ai eu l'opportunité de manager les travaux neufs avec de l'ingénierie process et les budgets associés de 5 à 20 Millions d'euros.

L'innovation produit ( environ 59 produits/an ) a demandé une structuration en mode projets de façon à piloter au mieux la création qui associe plusieurs services: marketing, process, production, achat, contrôle de gestion.