Sebastien LONGUET

SERVICE DELIVERY MANAGER chez ID2 depuis fin 2012, je m'applique, entouré d'une équipe composée d'environ 35 collaborateurs dotés de divers talents (technicien support, manager de proximité...) à proposer à nos clients une qualité irréprochable en adéquation avec leur velléités et ceci dans une démarche d'amélioration continue perpétuelle. La remise en cause de nos méthodes, l'innovation ou encore la proactivité sont les éléments moteurs de notre stratégie dans l'unique but d'accroitre notre qualité de services et apporter un service innovant à nos clients.



Quels sont nos points forts ? Pourquoi nous faire confiance ? Quelles sont les valeurs que nous défendons ?

• Concevoir des propositions adaptées sur mesure

• Respecter nos engagements

• Ecouter nos clients

• Etre force de propositions

• S’appuyer sur notre savoir-faire et nos expériences

• S’adapter aux évolutions de notre métier

• Etre flexible face aux contraintes et aux challenges

• Organiser nos circuits de décision de manière concise et rapide

• Etre exigeant et autocritique sur notre performance

• Former nos collaborateurs et mettre en avant leur haute technicité et certifications éditeurs



