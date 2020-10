Sébastien LOOS

Ingénieur double diplômé de l'UTC (Génie des Systèmes Mécaniques & Management de l'Innovation).



Confirmé en gestion de projets, notamment et surtout d'optimisation des Coûts/Fonctions Produits, j'ai acquis la confiance de mes collaborateurs grâce à une solide expérience des démarches d'Analyse de la Valeur et de Conception à coûts Objectifs.



J'aime mettre à profit mon dynamisme, mon esprit d'initiative et ma faculté d'adaptation pour des projets dont les facteurs de réussite sont conjointement techniques et humains



Mes compétences :

Innovation

Gestion de projet

Ecoute