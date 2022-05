Sebastien LORENT

Passionné par les Ressources Humaines, je retire mes plus grandes satisfactions d'un travail de qualité et de l'apport d'un réel développement pour les salariés dans un environnement de travail positif.

Toujours à la recherche de nouveaux challenges et adepte de l'amélioration continue, j'aime surmonter les difficultés, et essaie de le faire avec le sourire... une arme redoutable



Mes compétences :

Management

Formation

Ressources humaines

Management des relations sociales