Sébastien LORILLON

Depuis près de 17 ans, j’ai acquis une riche expérience dans le domaine de la qualité et la sécurité dans le secteur industriel et du bâtiment.



Au cours de mes différentes missions, j’ai pu mettre à profit mon expérience et ma formation pluridisciplinaire afin de démontrer ma polyvalence sur des sujets aussi bien techniques, que commerciaux, opérationnels ou encore managériaux.



Mes facultés d’observation et d’analyse me permettent d’apporter rapidement des solutions concrètes et pérennes aux problèmes techniques et humains. Je dispose généralement d’un très bon relationnel valorisant et motivant pour le personnel et les clients.



Une perpétuelle recherche de l’excellence, me caractérise, afin d’améliorer les résultats en matière de qualité et de sécurité tout autant que la productivité de l’entreprise.



Egalement actif dans le monde associatif, je suis vice président de la fédération régionale des Jeunes Chambres Economiques de PACA en charge du développement, et past-président de la Jeune Chambre Economique de Salon de Provence.

La Jeune Chambre Economique est un mouvement international de jeunes cadres, de jeunes chefs d’entreprises, de jeunes responsables, de jeunes citoyens actifs, qui s’impliquent pour l’avenir de leur cité en menant des actions civiques basées sur des valeurs de liberté d’entreprise, de respect de la loi, de valorisation de la personne humaine.

La Jeune Chambre Economique Française est une association loi 1901 présente sur l’ensemble du territoire français. Sa vocation et la réalité des actions menées lui vallent le statut d’association reconnue d’utilité publique.



