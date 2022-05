Sébastien LORY

38 ans



14 ans d'expérience dans le domaine commercial High Tech [ B2B + Retail ]

Experience grossite : 3ans | Experience en SSII : 1an | Experience Editeur de logiciel : 2 ans

Experience constructeur ( informatique et mobiles ) : 8 ans



En 2002 et en parallele de mon activité a cette époque : Création & développement ( technique et commercial ), SEO du portail internet : http://www.look-at.com



Le site à atteint en un an plus de 80 000 visiteurs uniques par mois et depassant les 500 000 pages vues par mois pour l'epoque. Il fut listé parmi les 500 sites français qui "comptent" en 2003 souce Best'On Web magazine.

J'ai revendu ce site à l'internationnal à la société Digital Publishing Sro basée à Prague en 2008.



Je suis également Photographe ( Mode, portrait & paysages ) et graphiste independant.



Mes compétences :

Cosmétique

Gps

High tech

Mode

PDA

Smartphone

Web