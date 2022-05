Sébastien LOUVEAU

Bonjour,



Après dix années passées dans une CRO parisienne, j'ai été recruté pour mettre en place le service de data-management & statistique chez EURAXI PHARMA.



La principale mission de EURAXI PHARMA est la mise en place et le suivi d'essais cliniques de phases II, III, IV et enquêtes.



Nous proposons une méthodologie efficace en terme de logistique, de contrôle qualité et d'élaboration de base de données biomédicales.



Les principaux métiers rencontrés chez EURAXI PHARMA sont :



Attaché de recherche clinique

Chef de projets

Technicien d'études cliniques

Assistante de projets

Informaticien

Data-manager

Statisticien

Management & Administratif



Mes compétences :

Base de données

Biométrie

Chef de projet

Data Management

Management