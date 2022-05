Sébastien LUYAT

La société AXIALEASE est spécialisée dans le financement d’actifs technologiques : informatique, télécom, bureautique, internet, VOD…



AXIALEASE en quelques mots c'est :

Une présence nationale

L’indépendance des banques et des constructeurs

Une expertise financière avérée: location évolutive, leaseback

Des services associés : gestion de parc, assurances, veille technologique, suivi des évolutions, re-marketing, dépollution…



La location évolutive, mode d’investissement privilégié des entreprises, permet d’optimiser la technologie de votre parc informatique dans le respect de vos budgets d’investissements et de la stratégie de votre entreprise.



Notre ingénierie financière et nos offres dédiées garantissent des évolutions anticipées pour des actifs technologiques toujours à niveau.



Mes compétences :

Leasing

Informatique

Dirigeant