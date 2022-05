Sébastien MAHÉ

Mes différentes expériences professionnelles m'ont permis d'acquérir un large panel de connaissances dans ma spécialité, ainsi que la maîtrise de plusieurs logiciels de référence. D'une grande polyvalence, j'ai la capacité de m'adapter aisément dans un environnement de travail quel qu'il soit. Je suis d'un naturel curieux, inventif, et j'aspire sans cesse à élargir mon savoir.

- enjoué, sociable, je peux m'intégrer aisément dans une équipe.

- disponible, dynamique, je sais aussi venir en aide et soutenir mes collègues de travail.



Passionné de musique, de guitare et de dessins, la création fait partie intégrante de ma vie quotidienne.



Mes compétences :

Conception

Dao

Cao

Dessinateur

TopSolid

Adobe Creative Suite

AutoCAD

Base de données

Intergraph Geomedia Professional

Microsoft Office

GIMP

Inkscape