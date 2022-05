Sebastien MAHIEUX

15 ans d'expérience dans toutes les fonctions marketing, dans le secteur des services avec un focus sur les services financiers :



- Stratégies de Croissance / Développement / Transformation de Business Model / intégration du digital



- Stratégies d’Offre / Proposition de Valeur / Positionnement Marketing / Modèle de tarification



- Client Business Intelligence (Segmentation, Valeur client, Stratégie de fidélisation et de lutte contre l’attrition)



- Marketing opérationnel



Expertises sur le secteur des Services, et en particulier en banque de détail, banque privée et assurances



Mes compétences :

Branding & identities

OFFRE PRODUIT

Assurances

Business development

Gestion de projets

Innovation

Marketing stratégique

Marketing digital

Business intelligence

Banque de détail

Télécoms

CRM

Marketing relationnel

Banque privée

Projets internationaux

Stratégie marketing