Sebastien MAITROT

J'ai eu de nombreuses expériences dans le domaine de l'aquaculture en production et en recherche:

Aquarium de Nancy: Tests alimentaires sur des larves de perches.

A Piscimeuse: Responsable d'élevage des poissons d'ornement, reproduction et alevinage de koïs et de Clarias. Elevage de Tilapias, Colossomas, Esturgeons, Clarias, carassus. Expériences en circuit fermé et ouvert en eau chaude et froide.

Oceén fresh: responsable d'un circuit fermé de 200t de Tilapias.

Pisciculture de truites: Alevinage et grossissement.



Aprés plusieurs expériences dans le domaine de l'aquaculture. j'ai eu l'opportunité de travailer dans un cabinet d'architecture en tant que dessinateur.

Puis déménagement sur Brest et remise en question de mon avenir professionnel.(2008)

2009

Chef d'équipe dans une serre de tomate puis responsable de culture de salicornes sous serre.

Essais de cultures d'algues en circuit fermé et mise en place de cultures d'Aster, de Plantains, Mertensias, Cristes, Salsolas, Pourpiers. (ou légumes de la mer)

Actuellement en poste, je reste à l'écoute de toutes autres opportunités de travail dans le domaine aquacole ou culture sous serre.



Mes compétences :

Aquaculture (tilapias, poissons d'ornement)

Dessinateur sur autoCad

Culture de Salicorne

Culture algues en Circuit fermé

Aquaculture circuit fermé et ouvert

Reproduction et alevinage de Clarias, kois, Tilapi