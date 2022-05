Sébastien MALBRANQUE

Pendant 17 ans, j’ai été Manager d’équipes commerciales, avec une spécialité : la vente en cycle court de services aux entreprises.

Depuis 2016, je suis support transversal, un métier aux multiples facettes.

Faire émerger des idées d’amélioration et aller jusqu’à leur bonne assimilation par le plus grand nombre, c’est passionnant !



Mes compétences :

Responsable commercial

Management commercial

Direction commerciale

Management des ventes

Business to Business

Développement commercial

sales force