Thierry VANHUYSSE

Voici un petit résumé de ce que je pense être. Bonne lecture à tous et toutes.



Il est toujours difficile de se décrire tant il est complexe de se juger soi-même. Pourtant quelques réflexions me viennent spontanément, en espérant qu'elles soient les plus humbles possibles. Je suis un professionnel volontaire et engagé, j'aime avancer, j'aime réussir ce que j'entreprends. Je n'aime pas le mensonge, la trahison, les faux fuyants, le doute. J'ai peu d'amis mais ils comptent dans mon cœur, et ils savent pouvoir compter sur moi. Je suis fidèle et constant. J'accepte la pression lorsqu'elle est justifiée, je reconnais mes erreurs car je ne suis ni parfait, ni exceptionnel, et j'en tire les leçons pour devenir plus sage et plus efficient. J'aime manager avec droiture et fermeté tout en conservant à l'esprit la valeur de l'humain pour le faire évoluer de façon constructive.



Mes compétences :

Avenant

Organisé

RIGOUREUX

Souriant

Vente

Développement commercial

Automobile

Organisation

Négociation

Management

Rigueur

Informatique

Marketing